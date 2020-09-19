Белорусская оппозиция демонстрирует миру двойные стандарты

А Запад нарушает устав ООН

Запад в ситуации с Белоруссией нарушает основные принципы устава ООН, а возможные санкции против легитимных властей республики незаконны. Об этом заявили в российском МИДе. Евросоюз по-прежнему пытается усилить давление, хотя и Москва, и Минск неоднократно напоминали - содействие должно оказываться исключительно по запросу страны. На этом фоне действия оппозиции в республике всё больше напоминают театр абсурда.

Жительница Минска Элина Денисова не думала, что двойные стандарты оппозиции могут выглядеть так буквально. Двое парней, напали на женщину, когда она срезала бело-красные ленточки во дворе. Элина с сестрой хотели очистить двор ко Дню города. Она - не то, что бы убеждённая сторонница Лукашенко. Просто завешанная двухцветными лоскутами изгородь выглядела неопрятно. Но её свобода выражать своё мнение, за которое, кстати, ратует оппозиция, едва не закончилась на больничной койке.

Элина ещё легко отделалась. Редактору одного из белорусских изданий, Роману Рудю, неизвестные сожгли машину. Якобы за то, что журналист высказывался против оппозиции и проводимых ею акций протеста. Сегодня, кстати, Светлана Тихановская и её соратники, в очередной раз призвали людей, выйти на улицы.

Но пока в Минске и других городах спокойно. Основные политические баталии разворачиваются на международных площадках. Европарламент признал Лукашенко не легитимным президентом. А совет ООН по правам человека на экстренной сессии в Женеве принял резолюцию, в которой утверждает, что в Белоруссии нарушены избирательные права граждан. Официальный Минск назвал эти заявления парадоксальными с точки зрения международного законодательства, сообщает "ТВ Центр".

Впрочем, это вмешательство усиливается с каждым днём. Сегодня Евросоюз, США и Великобритания работают уже над совместными санкциями против белорусских властей. Кто из белорусских чиновников окажется в санкционном списке, сколько их, и какие это будут ограничительные меры, чиновники Евросоюза и США, планируют объявить на следующей неделе.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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