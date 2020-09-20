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Москвичей ждёт неделя летней погоды

15:48
  • воскресенье
  • 20 сентября 2020

Температура поднимется выше 20 градусов

Эти выходные в Москве выдались вполне среднестатистическими для сентября - прохладно, но без дождя. Однако на будущей неделе природа приготовила жителям центрального региона роскошный подарок.

Завтра, 21 августа в столице ещё без перемен – плюс 15 и облачно с прояснениями. Но уже во вторник к придёт серьёзное потепление. Минимум неделю погода в Москве будет ясной и очень тёплой для этого времени года.

Днём ожидается до плюс 22 градусов, ночью будет не ниже десяти – настоящее бабье лето, сообщает "ТВ Центр".

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