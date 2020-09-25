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За сутки коронавирусом заболели 7212 россиян

10:42
  • пятница
  • 25 сентября 2020

В последний раз такая статистика была в конце июня

В России за сутки зарегистрировали 7 212 случаев COVID-19 в 84 регионах страны.
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Такое количество заболевших - это максимум с 23 июня, передает ТАСС. 25,7% новых пациентов не имели клинических проявлений заболевания.

Всего с начала эпидемии в России выявили 1 136 048 инфицированных, сообщили в официальном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За все время погибли 20 056 (+108 за сутки), 934 146 вылечились (+4 317 за сутки).

В мире количество заболевших коронавирусом достигло 32 234 685 человек. Скончались 983 042 пациента, говорится в сообщении университета имени Джона Хопкинса.

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