В мире растёт популярность российских образовательных программ

Студенты учатся в онлайн-формате

Учиться по программам ведущих российских вузов теперь можно по всему миру. Россотрудничество успешно реализует проект цифрового образования. К нему уже присоединились Армения и Казахстан. Для иностранных студентов - это новый опыт и возможность получить знания в онлайн формате.

100 тысяч школьников, студентов и педагогов по всему миру сегодня учатся по стандартам российских вузов в рамках онлайн-формата. Цифровое образование становится всё более актуальным. Россотрудничество уже успешно реализует программы международного образования "Учись в России!" и "Закачай знания". На видеоконференции в Москве участники образовательного эксперимента отметили успешность его реализации.

Уже сегодня российские стандарты образования активно внедряются в странах СНГ. Армения и Казахстан учатся по программе российских вузов. Даже сложнейшие инженерные дисциплины сегодня можно изучать в виртуальных лабораториях. Для иностранных студентов такой формат образования - новый опыт, а для нашей страны - возможность международного обмена, сообщает "ТВ Центр".

Особенно актуальным цифровое образование стало в этом году. Даже в период всеобщей самоизоляции обмен знаниями с другими странами не прекращался за счёт отработанной и налаженной системы онлайн-обучения.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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