Как во Владивостоке отмечают День тигра

Власти хотят привлечь внимание к проблеме сохранения редких видов животных
Во Владивостоке отмечают яркий полосатый праздник - День тигра. Из-за пандемии он проходит в онлайн-формате, однако это не помешает выполнить главную цель - привлечь внимание к проблеме сохранения редких видов.
В преддверии Дня тигра корреспондент "ТВ Центра" на Дальнем Востоке Ольга Скрипникова посетила крупный реабилитационный центр для диких животных (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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