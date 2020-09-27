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Как во Владивостоке отмечают День тигра

13:08
  • воскресенье
  • 27 сентября 2020

Власти хотят привлечь внимание к проблеме сохранения редких видов животных

Во Владивостоке отмечают яркий полосатый праздник - День тигра. Из-за пандемии он проходит в онлайн-формате, однако это не помешает выполнить главную цель - привлечь внимание к проблеме сохранения редких видов.

В преддверии Дня тигра корреспондент "ТВ Центра" на Дальнем Востоке Ольга Скрипникова посетила крупный реабилитационный центр для диких животных (смотрите видео).

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