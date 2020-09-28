В Москве провели рейд по незаконной продаже алкоголя

Магазин в центре столицы торговал спиртным без лицензии

В Москве идут масштабные проверки торговых точек, где продаётся алкоголь. Подозрительное спиртное изымают. Причины - отсутствие лицензии, а также документов, которые подтверждают легальность напитков. Штрафы исчисляются миллионами рублей. И чтобы их не платить, владельцы алкомаркетов идут на всё.

Владелец одного из московских магазинов, к которому пришли с проверкой, в спешке разбивает бутылки с алкоголем, который он продавал без лицензии. Неудачная попытка избежать миллионных штрафов попала на камеру (см. видео репортажа).

Рейды по соблюдению требований к продаже алкоголя проходят в Москве ежедневно. Больше всего нарушений фиксируют в небольших алкомаркетах на окраинах столицы. Но бывают и исключения. Например, с виду приличный магазин в самом центре столицы, на Новом Арбате, торгует алкоголем без разрешения. Сотрудники Департамента торговли под видом простых покупателей делают контрольную закупку и вызывают полицию. В магазине более тысячи бутылок алкоголя, в том числе элитного и дорогого, - и лицензии на него нет.

- У нас видите - ремонт. Алкоголь не продается: ни цены, ничего. - В любом случае хранение приравнивается к обороту. У вас на стеллажах находится алкогольная продукция, оборот которой возможен только при наличии соответствующей лицензии.

По результатам проверки владельцу магазина грозит административная ответственность: штраф в размере от трех миллионов рублей до одной пятой годового дохода. Кроме того, штрафы будут выписаны и за нарушения санитарной безопасности. Продавец работает без маски и перчаток, в магазине нет разметки для соблюдения дистанции покупателями.

"В отношении хозяйствующего субъекта будет вынесено дело о проведении административного расследования. Будет назначена дата явки в департамент", - сообщил консультант управления государственного контроля Департамента торговли и услуг правительства Москвы Анатолий Коклин.

В Москве за последние пять лет проверили более 60 тысяч торговых точек. В пяти тысячах были обнаружены нарушения. Из нелегального оборота изъяли более 1,5 миллиона бутылок алкоголя: контрафактного и без лицензии.

"Один из главных показателей - то, что в Москве наименьшее количество смертей от алкогольной продукции в ЦФО и третье снизу по России в целом", - заявил руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

Несмотря на ужесточение законодательства и введение акцизных марок, контрафакт – все еще не редкость на прилавках даже центральных столичных магазинов. Поэтому масштабные рейды и проверки продолжаются.

Юлия Степина, Сергей Титов, "ТВ Центр".

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