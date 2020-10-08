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Возросло число пострадавших от взрывов под Рязанью

10:57
  • четверг
  • 08 октября 2020

Двое раненых в тяжелом состоянии

Число пострадавших при взрывах на горящем полигоне в Рязанской области возросло до 14 человек.
В Рязанской области объявлен режим ЧС из-за пожара на военном складе

Все они госпитализированы в больницу. Еще около 30 человек обратились за медицинской помощью. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

"Двое в тяжелом состоянии. Это <…> женщина с черепно-мозговой травмой. И второй - мужчина, пожарный, у которого ожоги лица и дыхательных путей", - рассказал ТАСС руководитель территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.

Тем временем, тушение пожара продолжается. МЧС нарастило группировку в два раза – до 400 человек и более 80 единиц техники. Ранее Минобороны России увеличило свой контингент в три раза. В ликвидации возгорания принимают участие роботы, дроны, самолеты, вертолеты и пожарные поезда.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих". В регионе введен режим ЧС.

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