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Рухани позвонил Путину для обсуждения войны в Нагорном Карабахе

14:33
  • суббота
  • 10 октября 2020

Лидеры говорили и о иранской ядерной программе

Ситуацию в Нагорном Карабахе и усилия России по разрешению конфликта  обсудили по телефону Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани. Разговор состоялся по инициативе Тегерана.
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Ещё одной темой стал всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Оба лидера подчеркнули важность сохранения этого договора, имеющего ключевое значение для международной безопасности.

Также говорили о двустороннем сотрудничестве, коронавирусе и российской вакцине "Спутник V". Рухани также тепло поздравил Путина с прошедшим днём рождения, сообщает "ТВ Центр".

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