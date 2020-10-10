Рухани позвонил Путину для обсуждения войны в Нагорном Карабахе

Лидеры говорили и о иранской ядерной программе

Ситуацию в Нагорном Карабахе и усилия России по разрешению конфликта обсудили по телефону Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани. Разговор состоялся по инициативе Тегерана.

Ещё одной темой стал всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Оба лидера подчеркнули важность сохранения этого договора, имеющего ключевое значение для международной безопасности.

Также говорили о двустороннем сотрудничестве, коронавирусе и российской вакцине "Спутник V". Рухани также тепло поздравил Путина с прошедшим днём рождения, сообщает "ТВ Центр".

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