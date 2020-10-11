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Видео последствий страшного урагана в Дагестане

13:11
  • воскресенье
  • 11 октября 2020

Ветер валил деревья и срывал крыши домов

Последствия мощного урагана устраняют в Дагестане. Больше всего от удара стихии пострадали Махачкала и Кизляр. Штормовой ветер срывал крыши домов и валил деревья.
Ураган в Приморье сорвал крыши со школ и домов

На одной из улиц столицы республики частично обрушилась стена строящегося здания. Повреждены автомобили. Оборваны линии электропередачи. Без света остались более 50 тысяч жителей.

Аварийные бригады сейчас ведут восстановительные работы. Во многих домах нарушено и водоснабжение. По прогнозам сегодня в регионе также ожидается шквалистый ветер, сообщает "ТВ Центр".

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