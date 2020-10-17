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"Лидеры России" встретились с Ириной Яровой

12:33
  • суббота
  • 17 октября 2020

Обсуждались актуальные проблемы жизни страны

Победители конкурса "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия страна возможностей" - обсудили актуальные темы с Ириной Яровой. Онлайн встреча с вице-спикером Госдумы прошла в рамках уже традиционного "Завтрака с наставником", сообщает "ТВ Центр".
Путин и Собянин встретились с победителями конкурса "Лидеры России"

Говорили о том, что отличает политическую систему нашей страны от других государств, как она будет меняться в следующее десятилетие, и об основных приоритетах развития. Как сказала Яровая, общим главным приоритетом является безопасность.

"Я могу с полной ответственностью сказать, что безопасность лежит в основе всех человеческих возможностей. Личная безопасность, общая безопасность – это обязательные условия к развитию страны и сохранению развития страны", - отметила вице-спикер Госдумы.

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