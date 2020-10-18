Перемирие не работает: в Карабахе продолжаются бои

Стороны обвиняют друг друга в нарушении соглашения

В Нагорном Карабахе вступило в силу новое гуманитарное перемирие, уже второе с начала конфликта. Однако через несколько часов после того, как соглашение начало действовать, стороны обвинили друг друга в провокациях. В Ереване заявили об атаках со стороны Азербайджана на южном направлении. В Баку же обвинили Армению в миномётных обстрелах на линии соприкосновения.

Основная цель - водохранилище на реке Аракс, воду из которого потребляет, в том числе, Иран. Замысел Баку - взять под контроль стратегический объект, чтобы иметь влияние на исламскую республику. Так в Нагорном Карабахе объясняют новые атаки со стороны Азербайджана. Несмотря на отдельные провокации, первую ночь после наступления второго перемирия в Степанакерте назвали спокойной и отметили, что ударов по населённым пунктам не было. Представители непризнанной республики рассчитывают, что достигнутая договоренность будет больше, чем гуманитарной паузой.

О ночных ударах по своей территории заявляют и в Баку. Сообщается об артиллерийских и минометных обстрелах. О перемирии Баку и Ереван объявили вечером 17 октября. Прорыв, очевидно, достигнут по итогам субботних телефонных переговоров Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Участники конфликта пообещали не стрелять с полуночи 18 октября.

Это решение, говорится в сообщении, которое опубликовали обе стороны, принято, следуя заявлениям президентов государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - России, США и Франции, а также в соответствии с московскими договоренностями от 10 октября. Россия настаивает на строгом выполнении взятых обязательств. Дипломатический подход к сложному вопросу высоко оценили в ОБСЕ.

Действующий председатель ОБСЕ премьер-министр Албании Эди Рама приветствует гуманитарное перемирие, которое вступило в силу в Нагорном Карабахе. Нам нужна стабильность, как на земле, так и в процессе переговоров под руководством сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Это соглашение Азербайджана и Армении открывает путь к содержательным переговорам.

Завтра, 19 октября ситуацию в Нагорном Карабахе обсудит Совет безопасности ООН. Закрытые консультации пройдут по инициативе тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ - России, Франции и США. Как показывает практика, договоренности между Баку и Ереваном очень хрупкие. И каждая сторона находит аргументы для их несоблюдения. Не допустить этого - задача мирового сообщества.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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