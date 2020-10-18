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С Ирана сняли оружейное эмбарго

12:28
  • воскресенье
  • 18 октября 2020

Тегеран может покупать и продавать оружие

18 октября истёк срок действия оружейного эмбарго в отношении Ирана. С этого дня Тегеран может беспрепятственно покупать и продавать вооружение.
Россия и ЕС выступили против антииранских санкций США

Руководство страны не скрывает, что в качестве основного партнёра для будущих сделок рассматривает Россию. За продление запрета активно выступали США, хотя в одностороннем порядке вышли из совместного плана по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а значит, потеряли право голоса.

Другие участники СВПД идею Вашингтона не поддержали. Против высказались наша страна и Китай. Франция, Великобритания и Германия при голосовании в Совбезе ООН воздержались, сообщает "ТВ Центр".

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