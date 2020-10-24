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Россия во власти непогоды: ураганный ветер, ливни и мокрый снег

12:14
  • суббота
  • 24 октября 2020

Хабаровчане остались без электричества

Сразу несколько российских регионов оказались во власти непогоды. Из-за разгула стихии более 36 тысяч жителей Хабаровского края остались без электричества. А на Сахалине из-за дождей началось наводнение. Подтоплены десятки домов, остановлено паромное сообщение с материком, в одном из районов действует режим ЧС.
Ливни и град: в регионах России устраняют последствия непогоды

Даже небольшие реки всего за несколько часов превратились в полноводные. В ночь на субботу, 24 октября на Сахалин и Курилы обрушился циклон с сильными дождями и ураганным ветром. В Смирныховском районе реки Побединка и Орловка вышли из берегов и подтопили жилые дома, сообщает "ТВ Центр".

Разгулялась стихия и в Хабаровском крае. Там бушует снежный циклон. Наслаждались хабаровчане красотой недолго. Тяжёлый снег повис на проводах и оставил многие дома без электричества.

На некоторых участках трассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре из-за метели перекрыто движение. Там организовано дежурство нескольких групп спасателей. До улучшения погодных условий в Татарском проливе временно приостановлено движение паромов на переправе Ванино – Холмск.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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