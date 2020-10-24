Завершилась уникальная арктическая экспедиция на ледоколе "Илья Муромец"

Судно вернулось в Североморск

В Североморске торжественно встретили участников арктической экспедиции, организованной Северным флотом и Русским географическим обществом. Отряды прибыли в порт на ледоколе "Илья Муромец".

С 5 августа судно прошло более 11 тысяч морских миль, выполняя задачи в водах Северного Ледовитого океана. За это время исследователи Арктики совершили 33 высадки на острова и континентальное побережье, обнаружили 125 уникальных исторических артефактов и следы экспедиций начала ХХ века.

Обследовали затонувшие корабли, среди которых был и легендарный советский пароход "Челюскин", раздавленный льдами в 1934 году. Провели геологические и сейсмологические исследования и даже предположительно, открыли новые остров и пролив у архипелага Северная Земля, сообщает "ТВ Центр".

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