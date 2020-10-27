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В США зафиксирован рекордный суточный прирост случаев COVID-19

11:45
  • вторник
  • 27 октября 2020

Сложная ситуация и в Европе

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 43 с половиной миллиона. Новый рекорд зафиксирован в США: среднесуточный прирост составил более 68 тысяч человек. По 50 тысяч инфицированных в день выявляют во Франции, передает "ТВ Центр".
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Усилить борьбу с COVID-19 в Европе призвали во Всемирной организации здравоохранения. Однако введение жёстких ограничений уже вызвало волну протестов в Италии. Со вчерашнего дня в стране прекратили работу театры и кинотеатры, спортзалы, бассейны и казино. Рестораны и бары должны закрываться в шесть часов вечера. На улицах действует комендантский час.

Выразить несогласие с этими мерами вышли несколько тысяч жителей крупнейших городов. Причём в Милане, Турине и Триесте не обошлось без столкновений с полицией. В стычках пострадали несколько стражей порядка и журналисты.

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