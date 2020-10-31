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Шон Коннери умер в возрасте 90 лет

15:56
  • суббота
  • 31 октября 2020

Он был известен киновоплощением Джеймса Бонда

Британский актёр Шон Коннери умер в возрасте 90 лет, сообщает ВВС со ссылкой на его родственников. Мировую славу ему принесла роль агента 007 Джеймса Бонда. Он также знаменит ролями в таких культовых картинах, как "Неприкасаемые", "Скала", "Горец", "Убийство в "Восточном экспрессе", "Никогда не говори "никогда", "Мстители", "Индиана Джонс и последний крестовый поход". 
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Всего на счету Коннери – роли более чем в 70 картинах. Он - лауреат премии "Оскар", двукратный лауреат премии BAFTA, трёхкратный лауреат премии "Золотой глобус".

В 2003 году актёр завершил свою полувековую карьеру и перебрался с супругой на Багамы.

Шон Коннери был идеалом и пределом мечтаний многих женщин. В возрасте 59 лет он стал самым пожилым актёром, которого журнал People когда-либо удостаивал титула "секс-символ".

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