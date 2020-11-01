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В России продлили выплаты коронавирусных надбавок врачам

13:24
  • воскресенье
  • 01 ноября 2020

Медикам помогают отряды Минобороны

Медики, которые борются с инфекцией, продолжат получать стимулирующие выплаты до конца следующего года. Согласно постановлению правительства, средства будут начисляться за каждую смену. По всей стране врачи работают на пределе возможностей. Принимать пациентов помогают студенты и специалисты Минобороны.
Врачам в России продолжат платить надбавку за работу с COVID-19

Силами МЧС и военнослужащих во всех крупных городах страны обрабатывают остановки общественного транспорта и железнодорожные вокзалы. Перед выходом из депо поезда пригородных направлений Красноярска обрабатывают со всей тщательностью.  Поручни, сидения, ручки могут стать источником распространения инфекции, сообщает "ТВ Центр". 

В Зауралье число заражённых новой коронавирусной инфекцией ежедневно увеличивается на 70 с лишним человек.  И так уже три недели. На пределе работают городские стационары. Под инфекционных больных переоборудовали санатории, госпиталь ветеранов войн. В помощь гражданским медикам прибыли коллеги из сводного медотряда Минобороны.

Ковидных больных принимают в 11 стационарах Читы, переоборудованных под тяжёлых больных. Некоторых вчерашних студентов берут сразу в штат.   Пока же региональная статистика не дает иного выбора - места в больницах Читы заполнены на 87%. В Забайкальском крае - свыше 200 заболевших в сутки. Ограничена работа общепита, запрещено проведение культурных, спортивных мероприятий, для граждан старше 65 лет введён домашний режим самоизоляции. 

Домашний режим и в Подмосковье, а в столице - регулярные рейды по соблюдению масочного режима проводят в местах массового скопления людей. Накануне инспекторы навестили театр "Современник". Там нарушений не выявлено. А владельцам ресторана в парке Горького грозит штраф. Из-за отсутствия разметки и обслуживания посетителей без масок и перчаток придётся заплатить 300 тысяч рублей.

С 1 ноября тем, кто занимается диагностикой коронавируса и оказывает помощь больным, выплаты будут проводиться в зависимости от количества отработанных смен. Новый порядок утвержден премьер-министром Михаилом Мишустиным. Он заменит два постановления, действовавших до 31 октября.  Выплаты будут производиться ежемесячно. И коснутся как врачей, среднего и младшего медперсонала, водителей, работающих в выездных бригадах скорой помощи, так и коллег в стационарах и поликлиниках. Размер специальной выплаты определяется с учетом районных коэффициентов.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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