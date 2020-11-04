Торжества проходят в онлайн-формате

Россия отмечает День народного единства. Это - один из самых молодых государственных праздников. Он учреждён в память о событиях 1612 года. Тогда ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

По всей стране 4 ноября - выставки, реконструкции, мастер-классы. В этом году из-за пандемии большая часть мероприятий проходит в онлайн-формате.

Как отпраздновать 4 ноября во Владивостоке – вопрос несложный. Для столицы Приморья эта дата одновременно День народного единства и годовщина, когда городу присвоили звание "Город воинской славы". А потому представители молодежных организаций и национальных общин – татары, башкиры, корейцы – развернули перед домом молодёжи увеличенную копию знамени победы. Яркое полотнище – на фоне ярких костюмов.

В Севастополе, Новороссийске и даже в сирийском порту Тартус на кораблях Черноморского флота наряду с Андреевским торжественно подняты праздничные флаги расцвечивания. Командиры вручили лучшим челнам экипажа награды за образцовое несение службы, сообщает "ТВ Центр".

Примета нынешнего года – множество акций по всей стране проходит в онлайн-режиме. Ограничения связаны с пандемией коронавируса. Знаменитую "Катюшу" на национальных языках исполнили солисты и музыкальные коллективы. За Волгоградом подхватили Калмыкия и Северная Осетия. Не остались в стороне даже знаменитые "Бурановские бабушки".

Самые разнообразные ритмы – от народных песен до классики - звучали в Забайкальском крае. Так регион, в котором проживают представители 120 национальностей присоединился к всероссийской акции "Ночь искусств". Он позволяет лучше узнать своих соседей через их культуру.

Горский танец возле Зимнего театра в Сочи. Других посмотреть и себя показать позволяет еще один флешмоб – "Сила нации". Прежде эта акция проходила в форме концерта, теперь конкурс с награждением лучших коллективов.

Центром празднования Дня народного единства, по традиции, станет Москва. Четыре столетия тому назад народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило город от польских интервентов. Подвиг людей разных сословий, вероисповедания и национальностей дал мощный импульс для развития России как независимого государства. Сплотил нацию.

В полдень к памятнику Минину и Пожарскому возложат цветы, и впервые с начала октября раздастся бой курантов на Спасской башне Кремля. В звоннице установили 12 новых колоколов весом от 36 килограммов до тонны. Они звучат в одной тональности, настройкой занимались искусные воронежские мастера. Теперь куранты будут петь в небывалом диапазоне: почти две октавы. А главная мелодия - "Гимн России" - будет звучать почти полторы минуты, вместо прежних 20 секунд.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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