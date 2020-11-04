Путин послушал звон обновлённых Кремлёвских курантов

Президент возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Владимир Путин возложил цветы к монументу предводителям народного ополчения Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Глава государства - пообщался с представителями молодёжных организаций, а после этого осмотрел новый кремлёвский Музей археологии. Также президенту представили обновлённую звонницу Спасской башни.

Около полудня Владимир Путин с букетом подошел к памятнику Минину и Пожарскому. Вслед за президентом цветы в память о великом гражданском подвиге, совершенном 400 лет назад, возложили юноши и девушки – участники военно-патриотических и исторических организаций. В Москву многие из них приехали из разных регионов: Алтая, Кубани, Санкт-Петербурга.

Российский лидер поинтересовался, чем ребята хотели бы заниматься в будущем. Среди ответов: государственная служба, работа в лесном хозяйстве и преподавание. Путин напомнил молодым о правах и обязанностях. По словам президента, они должны быть в гармонии между собой.

"Без этого трудно существовать всему нашему обществу. У каждого гражданина они должны быть и права, и обязанности. надо требовать их исполнения и знать их. Вот если бы Минин и Пожарский не чувствовали такой связи, вряд ли бы они возглавили ополчение для того, чтобы освободить Москву", сказал президент.

Поздравив ребят с праздником и сделав общее фото, Владимир Путин пригласил всю группу послушать, как звучат новые колокола на Спасской башне. Куранты молчали около месяца: шла установка и настройка 12 новых колоколов, изготовленных в Воронеже. Были задействованы несколько десятков специалистов и сложная техника. Об истории звонницы и ходе работ рассказала министр культуры Ольга Любимова.

"У нас здесь в своё время было еще очень-очень давно - при царской власти - 35 колоколов. Временя меняются. Часть из них была фактически утрачена. Те 11 колоколов, которые существовали, они не давали в полной мере для наших музыкантов отразить всю красоту той музыки, которая содержится и в российском гимне, и в части других музыкальных композиций, которые впоследствии будет также представлены", - отметила Любимова.

Теперь колокола настроены так, чтобы четыре раза в сутки исполнять гимн России и композицию "Славься" Михаила Глинки.

Затем президент России посетил новый Музей археологии Чудова монастыря. В 2014 году по предложению общественности Владимир Путин принял решение о демонтаже 14 корпуса Кремля, это открывало возможность для археологических исследований. Во время раскопок учёные и археологи сделали уникальные по своей значимости открытия, обнаружив остатки ранних монастырских построек, датированных XII-XIV веками, сообщает "ТВ Центр".

Специалистами была расчищена кладка из белокаменных блоков, найдены терракотовые рельефы, надгробия монастырского некрополя. Находки стали объектами музейного показа. Выставочное пространство – многослойный археологический раскоп, перекрытый стеклянной плитой, через неё можно рассмотреть подлинную трёхмерную модель исторического формирования территории Кремля — от следов железного века и домонгольской жилой застройки до некрополя Чудова монастыря. Для сохранности в помещении постоянно поддерживается определенный температурно-влажностный режим. Поэтому всем посетителям будут выдаваться тёплые накидки и войлочные бахилы. А вот экскурсоводов в этом музее не будет, посетителей будет вести по экспозиции специально разработанная мультимедийная программа.

Егор Киселёв, Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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