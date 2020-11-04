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Путин послушал звон обновлённых Кремлёвских курантов

14:37
  • среда
  • 04 ноября 2020

Президент возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Владимир Путин возложил цветы к монументу предводителям народного ополчения Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Глава государства - пообщался с представителями молодёжных организаций, а после этого осмотрел новый кремлёвский Музей археологии. Также президенту представили обновлённую звонницу Спасской башни.
Путин рассказал молодым о правах и обязанностях

Около полудня Владимир Путин с букетом подошел к памятнику Минину и Пожарскому. Вслед за президентом цветы в память о великом гражданском подвиге, совершенном 400 лет назад, возложили юноши и девушки – участники военно-патриотических и исторических организаций. В Москву многие из них приехали из разных регионов: Алтая, Кубани, Санкт-Петербурга.

Российский лидер поинтересовался, чем ребята хотели бы заниматься в будущем. Среди ответов: государственная служба, работа в лесном хозяйстве и преподавание. Путин напомнил молодым о правах и обязанностях. По словам президента, они должны быть в гармонии между собой.

"Без этого трудно существовать всему нашему обществу. У каждого гражданина они должны быть и права, и обязанности. надо требовать их исполнения и знать их. Вот если бы Минин и Пожарский не чувствовали такой связи, вряд ли бы они возглавили ополчение для того, чтобы освободить Москву", сказал президент.

Поздравив ребят с праздником и сделав общее фото, Владимир Путин пригласил всю группу послушать, как звучат новые колокола на Спасской башне. Куранты молчали около месяца: шла установка и настройка 12 новых колоколов, изготовленных в Воронеже. Были задействованы несколько десятков специалистов и сложная техника. Об истории звонницы и ходе работ рассказала министр культуры Ольга Любимова.

"У нас здесь в своё время было еще очень-очень давно - при царской власти - 35 колоколов. Временя меняются. Часть из них была фактически утрачена.  Те 11 колоколов, которые существовали, они не давали в полной мере для наших музыкантов отразить всю красоту той музыки, которая содержится и в российском гимне, и в части других музыкальных композиций, которые впоследствии будет также представлены", - отметила Любимова. 

Теперь колокола настроены так, чтобы четыре раза в сутки исполнять гимн России и композицию "Славься" Михаила Глинки.

Затем президент России посетил новый Музей археологии Чудова монастыря. В 2014 году по предложению общественности Владимир Путин принял решение о демонтаже 14 корпуса Кремля, это открывало возможность для археологических исследований. Во время раскопок учёные и археологи сделали уникальные по своей значимости открытия, обнаружив остатки ранних монастырских построек, датированных XII-XIV веками, сообщает "ТВ Центр".

Специалистами была расчищена кладка из белокаменных блоков, найдены терракотовые рельефы, надгробия монастырского некрополя. Находки стали объектами музейного показа. Выставочное пространство – многослойный археологический раскоп, перекрытый стеклянной плитой, через неё можно рассмотреть подлинную трёхмерную модель исторического формирования территории Кремля — от следов железного века и домонгольской жилой застройки до некрополя Чудова монастыря. Для сохранности в помещении постоянно поддерживается определенный температурно-влажностный режим. Поэтому всем посетителям будут выдаваться тёплые накидки и войлочные бахилы. А вот экскурсоводов в этом музее не будет, посетителей будет вести по экспозиции специально разработанная мультимедийная программа.

Егор Киселёв, Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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Владимир Путин вместе с представителями молодежных организаций слушают обновленный звон колоколов на Спасской башне Кремля
Кремлевская звонница
Кремлевская звонница
Владимир Путин во время экскурсии по новому Музею археологии Чудова монастыря
Владимир Путин во время экскурсии по новому Музею археологии Чудова монастыря
Колокол звонницы
Колокол звонницы
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