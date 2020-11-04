"Мы выиграли!": в штабе Байдена заявили о победе на выборах

Трамп пока не согласен

Штаб Джо Байдена заявил о победе на выборах. "Мы побеждаем на выборах, мы выиграли выборы. И мы будем защищать эти выборы", - сказал советник штаба Боб Бауэр. Дональд Трамп с этим утверждением не согласен и уверяет, что победа за ним. Глава Белого дома сообщил в Twitter, что лидировал на выборах президента США во многих ключевых штатах, но потом результаты почему-то поменялись.

В ночь с 3 на 4 ноября на улицах целого ряда американских мегаполисов было неспокойно. В Вашингтоне неподалёку от Белого дома угрожающим маршем прошли сторонники демократов. Очевидно, показывая, что их большинство.

В Портленде жгли американские флаги. Намёк на то, что, если победит Трамп - проиграет страна. Полиция не вмешивалась, вероятно опасаясь повторения массовых беспорядков. В Сиэтле напротив, буйных митингующих жёстко задерживали.

Всё это очевидно можно было предвидеть. На следующий день после выборов страна всё ещё не знает своего будущего президента. Демократы и букмекеры были уверены в победе Байдена с отрывом до 10%, но пока прогнозы не сбываются. В целом ряде штатов продолжают подсчитывать голоса избирателей, присланных по почте. Учёт ведут вручную и на специальных машинах, но писем слишком много. В Филадельфии уже признали, что быстрых результатов не будет.

Филадельфия - крупнейший город Пенсильвании, важного штата и для Трампа, и для Байдена. И здесь уже всерьёз заговорили не о дне, а о неделе выборов. Из-за коронавируса в стране досрочно проголосовали около 100 миллионов человек, это почти половина американских избирателей.

По последним данным, впереди Байден, но пока ещё ни один кандидат не набирает голоса 270 выборщиков. Всё что уже учтено - Штаты, голосующие традиционно. Всегда за синих, то есть демократов или за красных - республиканцев. Весь вопрос - как проголосуют колеблющиеся регионы и как долго там будут считать голоса.

В штабе демократов делали ставку именно на голосование по почте, чтобы мобилизовать свой электорат. В Висконсине это действительно помогло. Сначала здесь побеждал Трамп, но затем буквально за полчаса ситуация изменилась. За счёт почтового голосования на три десятых процента его начал обгонять Байден. Действующий президент уже грозит судом, сообщает "ТВ Центр".

Трамп, собрав сторонников заявил о своей победе и дал понять, что её пытаются украсть.

Я хочу поблагодарить народ США за невероятную поддержку. Миллионы и миллионы людей проголосовали за нас. Очень опечаленная группа людей пытается украсть у них голоса. Но мы не потерпим этого. Мы готовились громко праздновать. Мы побеждали везде. Но внезапно всё остановилось.

Итоги выборов в США вполне могут решиться в Верховном суде, если одна из сторон поражение не признает. А у республиканцев там большинство. Поэтому эксперты прогнозируют политический кризис, быстро разрешить который поможет только уверенная победа одного из кандидатов.

Как на всё это будет дальше реагировать улица, если сами кандидаты уже не признают поражение. Ситуация взрывоопасная. В любом случае половина страны останется недовольна.

Вместе с президентом США 3 ноября выбирали треть состава Сената и Палату представителей. Явных победителей пока нет, но именно от этих итогов будет зависеть полнота власти будущего президента.

Пётр Вершинин, Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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