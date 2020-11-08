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За сутки в России выявлено 20 498 заражённых коронавирусом

11:12
  • воскресенье
  • 08 ноября 2020

Ситуация контролируется властями

За сутки в России зафиксировано 20 498 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 1 774 334 человека с COVID-19.  В Москве зарегистрировано 5 751 больной, всего в столице 468 269  инфицированных. 
600 тысяч за сутки: в мире отмечен взрывной рост заразившихся коронавирусом

Самое большое число больных в России было зафиксировано 6 ноября – 20 582 человека. Весенний максимум был 11 мая, в тот день было выявлено 11 656 человек с коронавирусом.

В связи с тем, что число заразившихся растёт, врачи советуют особое внимание обращать внимание на возможные симптомы коронавируса. В частности, самым настораживающим симптомом называют одышку. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок предупредил, что при любом подъёме температуры человек становится тяжело дышать.

В случае одышки и учащённого дыхания нужно обязательно обратиться к врачу. А если эти симптомы соседствуют с тахикардией без изменения температуры, надо бить тревогу и обязательно сделать компьютерную томографию. В этом случае организм может уже быть поражённым коронавирусом.

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