"Считает минуты до развода": что получит Мелания после расставания с Трампом

Первая леди задумалась о разводе после поражения Дональда Трампа на выборах

Мелания скажет Дональду - прощай! Несокрушимый Трамп мало того, что потерпел поражение на выборах, ещё и обожаемая супруга собирается покинуть его, прихватив значительную долю состояния.

Британская газета The Mail on Sunday выстрелила сенсацией, и новость оказалась даже интереснее, чем поражение Дональда Трампа. Информацию слил в СМИ всесильный женсовет. Бывшие помощницы первой леди доложили журналистам: Мелания "считает минуты до развода". Появилась версия – Мелания задумалась о разводе после результатов выборов. В самом деле, кому нужен проигравший.

Как и всякую первую леди, Меланию и её отношения с президентом пресса рассматривала под микроскопом. Выдернула руку - стало быть, не любит? И спят супруги, как говорили, в разных спальнях. А её наряды! Знаменитое зелёное платье быстро превратилось в популярный интернет-мем. Подсчитывать стоимость гардероба Мелании Трамп - это вообще отдельный жанр. 3000 долларов за платье, по мерке Трампов, едва ли не секонд-хэнд. Бывший старший советник Мелании добавила: уже и соглашение о разделе имущества готово. А что может быть интереснее развода и дележа добычи? Сколько ей достанется и с чем Трамп останется? Юристы говорят о 50 миллионах долларов отступных, сущие копейки. Возможно, она получит право пользоваться привычными резиденциями и личным самолетом. Уже лучше.

Для нас история особенно понятная. Во-первых, имя ласкает русский слух - Мелания. Во-вторых, денег куры не клюют, а счастья нет. Как нам всё это близко. Их брак мало напоминал историю золушки и принца.

Его жизнь, разумеется, не превратится в кошмар алиментщика, несломленного судьбой, и Мелания мало будет напоминать зарёванную соломенную вдову. Очередной акт этого спектакля закончится, и публика обратится к другим сенсациям. Но пока супруги молчат, а значит все ещё в действительности всё не так, как на самом деле.

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