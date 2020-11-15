Додон или Санду: в Молдавии стартовал второй тур президентских выборов

В первом туре разрыв между кандидатами был 4%

В Молдавии начался второй тур президентских выборов. В 7 утра по местному времени в стране открылось более двух тысяч избирательных участков, еще почти 140 работают за рубежом.

Уже в первые часы голосования жители Кишинёва проявляют активность. Выбор граждан определит курс страны как минимум на ближайшие четыре года, сообщает "ТВ Центр".

Кампания проходит под знаком геополитического противостояния - действующий президент Игорь Додон выступает за тесное сотрудничество с Россией и Евразийским экономическим союзом. Его оппонент - лидер проевропейской партии Майя Санду - намерена активно сближаться с ЕС и НАТО. По итогам первого тура она опередила Додона менее чем на 4%.

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