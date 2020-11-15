ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Додон или Санду: в Молдавии стартовал второй тур президентских выборов

11:03
  • воскресенье
  • 15 ноября 2020

В первом туре разрыв между кандидатами был 4%

В Молдавии начался второй тур президентских выборов. В 7 утра по местному времени в стране открылось более двух тысяч избирательных участков, еще почти 140 работают за рубежом.
Санду обошла Додона на выборах президента Молдавии

Уже в первые часы голосования жители Кишинёва проявляют активность. Выбор граждан определит курс страны как минимум на ближайшие четыре года, сообщает "ТВ Центр".

Кампания проходит под знаком геополитического противостояния - действующий президент Игорь Додон выступает за тесное сотрудничество с Россией и Евразийским экономическим союзом. Его оппонент - лидер проевропейской партии Майя Санду - намерена активно сближаться с ЕС и НАТО. По итогам первого тура она опередила Додона менее чем на 4%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Выборы в Молдавии
Выборы в Молдавии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.