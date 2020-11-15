Додон или Санду: в Молдавии стартовал второй тур президентских выборов

В первом туре разрыв между кандидатами был 4%
В Молдавии начался второй тур президентских выборов. В 7 утра по местному времени в стране открылось более двух тысяч избирательных участков, еще почти 140 работают за рубежом.
Уже в первые часы голосования жители Кишинёва проявляют активность. Выбор граждан определит курс страны как минимум на ближайшие четыре года, сообщает "ТВ Центр".
Кампания проходит под знаком геополитического противостояния - действующий президент Игорь Додон выступает за тесное сотрудничество с Россией и Евразийским экономическим союзом. Его оппонент - лидер проевропейской партии Майя Санду - намерена активно сближаться с ЕС и НАТО. По итогам первого тура она опередила Додона менее чем на 4%.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"