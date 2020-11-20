ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Мы понесли тяжелейшую утрату": в Москве прощаются с Романом Виктюком

12:55
  • пятница
  • 20 ноября 2020

Народного артиста России похоронят во Львове

В Москве началась церемония прощания с народным артистом России Романом Виктюком. Проводить режиссера в последний путь пришли поклонники, коллеги и друзья. Люди несут цветы в театр Виктюка на улице Стромынке.

Великий новатор театра: каким мы запомним Романа Виктюка
Роман Виктюк умер после заражения коронавирусом

Виктюк умер 17 ноября на 85-м году жизни. Причиной смерти стала тромбоэмболия. Незадолго до смерти артист был госпитализирован с коронавирусом. Режиссера похоронят во Львове. Гроб с артистом отправят туда в субботу.

Как сообщает ТАСС, проститься с Виктюком пришли десятки людей. Траурное мероприятие проходит с соблюдением всех мер профилактики для предотвращения распространения коронавирусной инфекции: посетителей просят соблюдать дистанцию, в помещение пускают только в масках и перчатках.

На церемонии прощания выступил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский. "Мы все понесли тяжелейшую утрату. Ушел из жизни очень яркий человек, который даже по меркам нашего театрального мира представлял собой особую величину", - заявил он.

Свои телеграммы в адрес близких и коллег Виктюка ранее направили президент России Владимир Путин, коллектив Театра Оперетты, коллектив РАМТ, директор театра "Ленком" Марк Варшавер и другие.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Прощание с народным артистом России Романом Виктюком
Прощание с народным артистом России Романом Виктюком
Прощание с народным артистом России Романом Виктюком
Прощание с народным артистом России Романом Виктюком
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.