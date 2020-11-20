"Мы понесли тяжелейшую утрату": в Москве прощаются с Романом Виктюком

Народного артиста России похоронят во Львове

В Москве началась церемония прощания с народным артистом России Романом Виктюком. Проводить режиссера в последний путь пришли поклонники, коллеги и друзья. Люди несут цветы в театр Виктюка на улице Стромынке.

Виктюк умер 17 ноября на 85-м году жизни. Причиной смерти стала тромбоэмболия. Незадолго до смерти артист был госпитализирован с коронавирусом. Режиссера похоронят во Львове. Гроб с артистом отправят туда в субботу.

Как сообщает ТАСС, проститься с Виктюком пришли десятки людей. Траурное мероприятие проходит с соблюдением всех мер профилактики для предотвращения распространения коронавирусной инфекции: посетителей просят соблюдать дистанцию, в помещение пускают только в масках и перчатках.

На церемонии прощания выступил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский. "Мы все понесли тяжелейшую утрату. Ушел из жизни очень яркий человек, который даже по меркам нашего театрального мира представлял собой особую величину", - заявил он.

Свои телеграммы в адрес близких и коллег Виктюка ранее направили президент России Владимир Путин, коллектив Театра Оперетты, коллектив РАМТ, директор театра "Ленком" Марк Варшавер и другие.

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