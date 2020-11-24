Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президенты хотят создать наблюдательный центр по Карабаху
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщили в администрации главы Турции. Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, урегулирование конфликтов в Ливии и Сирии.
Путин и Эрдоган условились создать совместный российско-турецкий наблюдательный центр по Нагорному Карабаху. "Эрдоган в ходе переговоров выразил надежду, что совместный центр, который Турция создаст с Россией в целях наблюдения и мониторинга, начнет действовать в самое ближайшее время", - цитирует сообщение канцелярии ТАСС.
Кроме того, лидеры двух стран уделили внимание улучшению двусторонних отношений и развитию торговли.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"