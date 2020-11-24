Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президенты хотят создать наблюдательный центр по Карабаху

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщили в администрации главы Турции. Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, урегулирование конфликтов в Ливии и Сирии.

Путин и Эрдоган условились создать совместный российско-турецкий наблюдательный центр по Нагорному Карабаху. "Эрдоган в ходе переговоров выразил надежду, что совместный центр, который Турция создаст с Россией в целях наблюдения и мониторинга, начнет действовать в самое ближайшее время", - цитирует сообщение канцелярии ТАСС.

Кроме того, лидеры двух стран уделили внимание улучшению двусторонних отношений и развитию торговли.

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