ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СК объяснил запрос данных по гибели Качиньского у Польши

18:59
  • среда
  • 25 ноября 2020

Новые данные нуждаются в дополнительной оценке, сообщили в ведомстве

Генеральная прокуратура России направила в Польшу запрос о правовой помощи по уголовному делу о крушении самолета президента Леха Качиньского в 2010 году. Ведомство просит предоставить фонограмму его телефонного разговора с братом Ярославом во время полёта.

"На волне негатива против России": объяснен новый выпад Польши по делу Качиньского
СК показал видео с обломками самолета Качиньского

Информация о наличии такой записи в материалах дела появилась в начале ноября в издании Newsweek Polska. По данным журналистов, этот документ подтверждает, что именно Ярослав Качиньский приказал пилотам произвести посадку в Смоленске, несмотря на предупреждение российских диспетчеров о плохих погодных условиях. Беседа по спутниковой связи длилась меньше минуты и состоялась за считанные мгновения до трагедии. Новые данные нуждаются в дополнительной оценке со стороны российских следственных органов, говорится в заявлении на сайте СКР.

"У Следственного комитета России не остается сомнений в обстоятельствах авиакатастрофы и ее причинах. Все собранные российским следствием данные свидетельствуют об ошибках в действиях экипажа, который принял решение продолжить посадку в условиях отсутствия видимости. <…> Вместе с тем в разговоре, о котором сообщает польское издание, затрагивался один из аспектов осуществления полета. Эти сведения нуждаются в дополнительной оценке со стороны российских следственных органов. Для российской стороны принципиально важно не оставить без ответа ни один вопрос, касающийся этой трагедии. Россия всегда была максимально открыта к взаимодействию по данному вопросу и объективна в своем расследовании. В связи с этим ведомство направило запрос о правовой помощи в компетентные органы Польши для изучения открывшихся фактов", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Трагедия произошла 10 апреля 2010 года. Официальная делегация Польши во главе с президентом Лехом Качиньским направлялась в Смоленскую область для посещения Катынского мемориала. Несмотря на плохую погоду, пилоты приняли решение посадить самолёт. Ту-154 не дотянул до взлетно-посадочной полосы местного аэродрома "Северный" всего несколько метров. Лайнер сначала врезался в деревья, а затем в землю. В результате катастрофы погибли все 96 человек, которые находились на борту.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске
Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.