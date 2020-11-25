СК объяснил запрос данных по гибели Качиньского у Польши

Новые данные нуждаются в дополнительной оценке, сообщили в ведомстве

Генеральная прокуратура России направила в Польшу запрос о правовой помощи по уголовному делу о крушении самолета президента Леха Качиньского в 2010 году. Ведомство просит предоставить фонограмму его телефонного разговора с братом Ярославом во время полёта.

Информация о наличии такой записи в материалах дела появилась в начале ноября в издании Newsweek Polska. По данным журналистов, этот документ подтверждает, что именно Ярослав Качиньский приказал пилотам произвести посадку в Смоленске, несмотря на предупреждение российских диспетчеров о плохих погодных условиях. Беседа по спутниковой связи длилась меньше минуты и состоялась за считанные мгновения до трагедии. Новые данные нуждаются в дополнительной оценке со стороны российских следственных органов, говорится в заявлении на сайте СКР.

"У Следственного комитета России не остается сомнений в обстоятельствах авиакатастрофы и ее причинах. Все собранные российским следствием данные свидетельствуют об ошибках в действиях экипажа, который принял решение продолжить посадку в условиях отсутствия видимости. <…> Вместе с тем в разговоре, о котором сообщает польское издание, затрагивался один из аспектов осуществления полета. Эти сведения нуждаются в дополнительной оценке со стороны российских следственных органов. Для российской стороны принципиально важно не оставить без ответа ни один вопрос, касающийся этой трагедии. Россия всегда была максимально открыта к взаимодействию по данному вопросу и объективна в своем расследовании. В связи с этим ведомство направило запрос о правовой помощи в компетентные органы Польши для изучения открывшихся фактов", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Трагедия произошла 10 апреля 2010 года. Официальная делегация Польши во главе с президентом Лехом Качиньским направлялась в Смоленскую область для посещения Катынского мемориала. Несмотря на плохую погоду, пилоты приняли решение посадить самолёт. Ту-154 не дотянул до взлетно-посадочной полосы местного аэродрома "Северный" всего несколько метров. Лайнер сначала врезался в деревья, а затем в землю. В результате катастрофы погибли все 96 человек, которые находились на борту.

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