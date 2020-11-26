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Россиянин застрелил бывшую жену и покончил с собой

22:07
  • четверг
  • 26 ноября 2020

Трагедия произошла в Калининграде

Следственный комитет начал проверку после убийства женщины и самоубийства мужчины возле дома в Калининграде.

Инцидент произошел вечером 26 ноября возле дома на улице Чернышевского. По предварительным данным, 37-летний мужчина из огнестрельного оружия застрелил свою 35-летнюю бывшую жену, после чего покончил с собой. По данным telegram-канала LifeShot, прозвучали восемь выстрелов.

В настоящий момент на месте работают следователи и криминалисты. СК выясняет обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По словам местных жителей, семья недавно переехала из Кемерово. Тела бывших супругов обнаружили на тротуаре возле припаркованного автомобиля.

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