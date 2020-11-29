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Российские военные разворачивают в Карабахе полевой госпиталь

10:48
  • воскресенье
  • 29 ноября 2020

В нём будут работать врачи нескольких специальностей

В Степанакерт прибыли первые отряды российских военных медиков. Всего за сутки они развернут полевой госпиталь, чтобы оказывать помощь всем, кто в ней нуждается.
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Военнослужащих и технику самолёты военно-транспортной авиации перебросили из Хабаровска в Ереван, после чего колонна в сопровождении миротворцев совершила марш-бросок к месту дислокации. Хирурги, эпидемиологи, терапевты и другие специалисты смогут одновременно принять до 40 пациентов.

Помогут и беженцам, которые благодаря нашим военным постепенно возвращаются домой. Накануне, 28 ноября в Степанакерт прибыли ещё почти две с половиной тысячи человек, сообщает "ТВ Центр".

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