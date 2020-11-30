Как проходят пострегистрационные испытания второй российской вакцины от COVID-19

Кому достанется вакцина, решает слепой метод

Лечить пациентов с КОВИД активно помогают военные медики. Власти Ненецкого автономного округа, Новосибирской и Калининградской областей продлевают санитарные ограничения. На этом фоне важную новость сообщил Роспотребнадзор - стартовали пострегистрационные испытания уже второй отечественной вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" центра "Вектор".

После стандартного списка вопросов каждого добровольца отправляют сдавать тест ПЦР и анализ крови. Так выглядит первичное обследование перед самым важным этапом - вакцинацией. Внимание к скринингу ничуть не меньше, чем к самому процессу введения препарата. Специалистам необходимо убедиться, что на этой стадии доброволец коронавирусом не болеет. В противном случае, чистота исследования будет нарушена. Желающих проверить на себе качество "ЭпиВакКороны", разработанной новосибирским центром "Вектор", растёт. История многих добровольцев схожая: увидели информацию о начале третьей стадии испытаний и записались на скрининг.

Никакого страха и даже доли сомнений. Все вакцины российского производства хорошо показывают себя на испытаниях - их эффективность свыше 95%. Результаты скрининга каждого добровольца специалисты получают на следующий день. Тогда же можно вводить и тестируемое лекарство. Большая часть получит как раз исследуемый препарат и лишь четверть - плацебо. Кому достанется вакцина, решает слепой метод. Каждому из добровольцев присваивается специальный код. Узнать его до окончания исследования не могут даже специалисты - конверт запечатан. Внутри серия и номер препарата.

Лекарственные препараты хранятся в холодильнике. При соблюдении определённого температурного режима. Ампулы вскрываются только после определения личного номера добровольца.

Впрочем, введение препарата - не финальный этап. Чтобы полностью изучить вакцину, нужно понимать, как именно она реагирует на все внешние раздражители и только потом запускать её в массовое производство. Наблюдаться у врачей добровольцам придётся почти полгода. Вакцина, разработанная новосибирским центром "Вектор", уже вторая, зарегистрированная в нашей стране. "Спутник V" недавно вышла в гражданский оборот. Именно массовая вакцинация сможет помочь преломить ситуацию с коронавирусом в России. Всё больше городов по стране вводят строгие ограничения. На Камчатке до конца новогодних каникул для категории 65+ продлили самоизоляцию. Все без исключения вузы Москвы и Санкт-Петербурга перешли на дистанционное обучение. В регионах, где ситуация сложная, на помощь прибывают военные медики. В Курганской области благодаря слаженной работе врачей в погонах удалось скорректировать лечение более сотни пациентов с диагнозом Ковид-19.

Очень важно, чтобы в регионах не было недостатка лекарств и средств защиты - об этом неоднократно говорили в правительстве. Средства из федерального бюджета на это выделены. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал не забывать и о малом бизнесе. Совещание с вице-премьерами он начал с обсуждения новых мер поддержки небольших компаний и индивидуальных предпринимателей.

"По поручению президента правительство продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса ещё на один год – до 31 декабря 2021 года. Именно этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции. В малом бизнесе заняты миллионы людей, и наша задача – продолжить их поддержку", - заявил Мишустин.

Помимо помощи регионам, на федеральном уровне жёстко отслеживают и куда именно уходят средства. В Иркутской области возбуждено уголовное дело против экс-министра здравоохранения. Наталию Ледяеву подозревают в хищении из бюджета около 25 миллионов рублей. Деньги были выделены на медицинские маски и респираторы, но до больниц и медучреждений средства защиты так и не дошли.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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