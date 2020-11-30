COVID-19 в России: в регионах продлевают ограничительные меры из-за коронавируса

Там, где ситуация совсем сложная, на помощь приходят военные медики

Оперативный штаб представил последние данные о распространении коронавируса в России. За минувшие сутки выявили ещё 26 тысяч 338 новых случаев. Из больниц выписаны 17 тысяч 247 человек. Сразу в нескольких регионах сегодня началось пострегистрационное исследование второй отечественной вакцины от COVID-19. Препарат разработал научный центр "Вектор".

Испытания второй российской вакцины от коронавируса, разработанной в новосибирском центре "Вектор", вышли на финишную прямую. Добровольцы в нескольких городах уже получили первую дозу. Всего участие в испытаниях примут 3000 человек, среди них есть и пожилые люди.

"Мы проводим ее на целевой аудитории - старше 60 лет, для которых эта вакцина в первую очередь необходима. Данное исследование также запущено, уже вакцинировано 50 добровольцев", - сказал гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов.

Испытания будут проходить несколько месяцев, а начать массовую вакцинацию россиян планируется уже в следующем году. Пока же регионы продлевают меры, направленные на удержание распространения вируса. На Камчатке ношение масок и самоизоляция для пожилых людей обязательны до конца новогодних каникул. На Сахалине жителям посоветовали перенести даты регистрации брака. Ситуация с COVID-19 на острове напряженная. А вот школьники Воронежа сегодня вновь сели за парты. В Оренбурге к учебному процессу в традиционном формате тоже постепенно возвращаются. До этого дистанционное обучение завершилось для начальных классов, а с 7 декабря к ним присоединятся и старшеклассники.

В регионах, где совсем сложная ситуация, на помощь приходят военные медики. Вот и в Курганской области работают специалисты, которые скорректировали лечение более 100 пациентов с COVID-19.

А в Пензе и Ростове разрабатывают программу реабилитации для переболевших опасным вирусом. Ведь специалисты говорят, что последствия могут быть разные. Одышка, слабость и головокружения сохраняются, даже если человек полностью вылечился.

В Москве пациенты Крылатского временного госпиталя осваивают практику тай-цзы. Она помогает восстанавливать дыхание. Но сейчас помощь необходима не только больным вирусом, но и самим врачам. Вот уже 8 месяцев они работают в условиях, приближенным к боевым. Порой без сна и отдыха. В некоторых центрах часть работы на себя берут волонтеры.

В Хакасии врачам помогают студенты медицинских вузов. Ведь, все специалисты задействованы в красной зоне. Но работы много и в колл-центрах и в лабораториях.

- Нам нужны люди на сортировку писем, обращений, в том числе по вызовам.

Посуда, мобильные телефоны и продукты – медикам. В Иркутской области добровольцы обеспечили персонал больницы и скорой помощи самым необходимым. А еще сладости к чаю и запас питьевой воды привозят волонтеры в Красноярске и во Владимире. Везде стараются оказать хоть какую-нибудь помощь тем, кто сейчас на передовой.

"Недавно у нас было несколько волонтеров. Люди приехали на собственных машинах и развозили наших врачей. Просто само внимание людей, конечно, очень важно", - заявил главврач городской больницы №2 Михаил Суханов.

В Зеленограде на фасаде одного из домов появились баннеры в виде смайликов. На них волонтеры акции "Мы вместе" надели маски. Так решили напомнить людям о необходимости защищаться. Ведь война с вирусам исчисляется не днями, а количеством заболевших. Чем их меньше, тем быстрее врачи смогут обнять своих близких.

Елена Макарова и Александр Ковалев. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"