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Путин провел телефонный разговор с Меркель

15:17
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Москва и Берлин обсудили Карабах и вакцину

Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.
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Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, а также работу миротворцев в регионе, говорится в сообщении Кремля.

"Путин информировал о предпринятых посреднических усилиях с целью прекращения военных действий, а также о деятельности российских миротворцев, развернутых по просьбе Баку и Еревана вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, Путин и Меркель договорились о продолжении контактов по линии министерств здравоохранения России и Германии, в частности, по работе над вакциной от COVID-19.

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