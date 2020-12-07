Путин провел телефонный разговор с Меркель

Москва и Берлин обсудили Карабах и вакцину

Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, а также работу миротворцев в регионе, говорится в сообщении Кремля.

"Путин информировал о предпринятых посреднических усилиях с целью прекращения военных действий, а также о деятельности российских миротворцев, развернутых по просьбе Баку и Еревана вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, Путин и Меркель договорились о продолжении контактов по линии министерств здравоохранения России и Германии, в частности, по работе над вакциной от COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"