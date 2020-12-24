Путин назвал предварительные сроки запуска технологической долины МГУ

В четверг президент провел заседание попечительского совета университета

Владимир Путин провел заседание попечительского совета МГУ. Обсуждалась стратегия развития университета до 2030 года.

"Еще в 2013 году ректором МГУ была выдвинута амбициозная идея об организации в университете территории инновационного развития, научно-технологической долины с повышенной инвестиционной привлекательностью и глобально конкурентными условиями для научных исследований и разработок. Отмечу, что правительство Москвы активно участвует в реализации этого проекта. Мы с мэром неоднократно тоже на этот счет говорили. Из средств города выделено более десяти миллиардов рублей на проектирование и строительство кластера "Ломоносов", который призван стать стартовой площадкой. Полагаю, что есть все возможности запустить первые объекты технологической долины уже в ближайшие полтора-два года. И прошу начать строительство не с административных, представительских зданий, а именно с лабораторий и исследовательских площадок. К 2025 году, когда будет отмечаться 270-летие со дня основания МГУ, инфраструктура Инновационного научно-технологического центра "Воробьёвы горы" должна быть развёрнута в полном объёме", - заявил президент России.

Владимир Путин также подчеркнул, что нынешний вызов, с которым столкнулась цивилизация, убедительно показал колоссальную значимость тех сфер, которые определяют безопасность, качество жизни человека. В связи с этим он предложил объявить в России наступающий, 2021 год, Годом науки и технологий, передает "ТВ Центр".

В свою очередь, ректор вуза Виктор Садовничий сообщил, что к строительству научно-технологической долины МГУ "Воробьевы горы" приступят уже в январе. Он отметил, что уже более 100 компаний обратились с предложениями об участии в проекте. Также, по его словам, университет выделит около 300 миллионов рублей на развитие своих научных школ в рамках стратегии развития вуза до 2030 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"