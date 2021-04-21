Собянин оценил послание Путина Федсобранию

Мэр отметил уверенность президента в успехе

На послание президента Федеральному собранию в Центральный выставочный зал "Манеж" были приглашены сенаторы, депутаты, представители крупного бизнеса, министры и руководители регионов. Они отметили, что глава государства предложил чёткие решения целого ряда задач, которые касаются борьбы с пандемией и ее последствиями, передает "ТВ Центр".

"В сложных экономических условиях, когда весь мир лихорадит, казалось бы, надо сжать социальные выплаты, соцпрограммы, но президент сделал наоборот. Мы продолжаем оказывать соцподдержку семьям с детьми, активно продолжаем инвестпроекты. Президент сказал: мы свои национальные цели не откладываем. Уверенность лидера, уверенность в том, что мы победим, это важно всегда, а в сложные периоды важно особенно", - прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сегодня в полдень Владимир Путин огласил ежегодное послание Федеральному собранию. Важнейший документ, по итогам которого сформулируют поручения правительству.

Над текстом президент работал лично. Основное внимание уделил вопросам внутренней политики и социальной сферы. Начал с темы коронавируса. Путин подчеркнул: наша страна эффективно ответила на вызовы пандемии - в отличие от многих западных государств. Были созданы условия для профилактики и лечения инфекции. Граждан обеспечили средствами индивидуальной защиты. Число коек в стационарах оперативно увеличили более чем в 5 раз - до двухсот восьмидесяти тысяч. Прорыв совершили отечественные учёные - в сжатые сроки они разработали три эффективных вакцины от ковида.

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