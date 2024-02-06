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Песков назвал сроки обращения Путина к парламенту

13:35
  • вторник
  • 06 февраля 2024

Возможно, в конце февраля

Пресс-секретарь президента России прокомментировал по просьбе журналистов сообщения о том, что послание президента парламенту может состояться между 23 февраля и 10 марта. По словам Дмитрия Пескова, он этого не исключает.

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Представитель Кремля не стал отрицать, что Владимир Путин может обратиться к Федеральному собранию в конце февраля - начале марта.

Песков также раскрыл повестку предстоящего визита главы российского государства в Турцию. Пресс-секретарь отметил, что Путин намерен обсудить с Эрдоганом все нюансы торговых отношений. Будут затронуты проблемы расчетов, выход на конкретные договоренности об учреждении российско-турецкого банка, дорожная карта создания газового хаба, передает ТАСС.

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