ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве прошёл благотворительный забег "Бежим впереди ЧС"

12:49
  • суббота
  • 15 мая 2021

Он посвящён 154-летию Российского Красного Креста

Российскому Красному Кресту исполняется 154 года. Утром 15 мая в Москве стартовал благотворительный забег "Бежим впереди ЧС". Подобные мероприятия будут проходить по всей стране в течение следующей недели.
В Битцевском парке прошел необычный забег с собаками

Принять участие в них могут взрослые и дети, причём, в нескольких дистанциях. На финише всем вручат памятные медали и сувениры. Главная цель акции - собрать средства и создать финансовый резерв, который может срочно понадобиться людям в сложных ситуациях, сообщает "ТВ Центр".

"Мы лишний раз напоминаем, что очень важно помогать друг другу, быть добрыми, милосердными, приходить на помощь тем, кто в этом нуждается. Все средства, вырученные сегодня пойдут в фонд ЧС Российского Красного Креста, будут организованы склады для гуманитарного резерва и будет закуплен тот самый резерв", - рассказал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Забег "Бежим впереди ЧС"
Забег "Бежим впереди ЧС"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.