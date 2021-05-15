В Москве прошёл благотворительный забег "Бежим впереди ЧС"

Он посвящён 154-летию Российского Красного Креста

Российскому Красному Кресту исполняется 154 года. Утром 15 мая в Москве стартовал благотворительный забег "Бежим впереди ЧС". Подобные мероприятия будут проходить по всей стране в течение следующей недели.

Принять участие в них могут взрослые и дети, причём, в нескольких дистанциях. На финише всем вручат памятные медали и сувениры. Главная цель акции - собрать средства и создать финансовый резерв, который может срочно понадобиться людям в сложных ситуациях, сообщает "ТВ Центр".

"Мы лишний раз напоминаем, что очень важно помогать друг другу, быть добрыми, милосердными, приходить на помощь тем, кто в этом нуждается. Все средства, вырученные сегодня пойдут в фонд ЧС Российского Красного Креста, будут организованы склады для гуманитарного резерва и будет закуплен тот самый резерв", - рассказал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

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