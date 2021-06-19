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В России стартовала акция "Добрая суббота", посвящённая Дню памяти и скорби

13:25
  • суббота
  • 19 июня 2021

Она проходит в рамках конкурса "Большая перемена"

Акция "Добрая суббота" стартовала в сообществе всероссийского конкурса "Большая перемена" в социальной сети "ВКонтакте". Она посвящена Дню памяти и скорби.
Старшеклассников пригласили на акцию "Добрая суббота"

В преддверии 80-летия с начала Великой Отечественной войны школьники посещают мемориалы, благоустраивают их и возлагают цветы. А фото и видео, сделанные во время акции, публикуют в интернете, сообщает "ТВ Центр".

"Большая перемена" - один из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Он объединяет учеников с пятого по десятый классы, а также студентов колледжей.

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