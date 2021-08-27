Собянин рассказал о строительстве станции БКЛ "Марьина Роща"

Все работы будут завершены в 2022 году

Станция "Марьина Роща" является одной из самых сложных на Большой кольцевой линии Московского метрополитена. О ходе ее строительства в пятницу, 27 августа, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Марьина Роща" располагается на глубине 70 метров. Строителям требуется огромное количество, чтобы не просто спуститься на такую глубину, но и строить там тоннели и станцию, подчеркнул Собянин.

Мэр Москвы отметил, что на станции "Марьина Роща" будут самые длинные эскалаторы в Москве — 130 метров. Это на три метра больше, чем у нынешнего рекордсмена, "Парка Победы".

По завершении строительства, запланированного на 2022 год, "Марьина Роща" войдет в состав крупного транспортного узла с пересадками на салатовую линию и МЦД-2, рассказал Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

20 августа началась проходка 70-го заключительного тоннеля БКЛ, рассказал градоначальник. Щит "Елена" пройдет от станции "Кленовый бульвар" до "Каширской". Сейчас в работе еще четыре тоннеля. Полностью завершить проходки на БКЛ планируется до конца 2021 года.

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