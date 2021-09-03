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"Космос - это тяжело": украинский бизнесмен неудачно запустил ракету (видео)

11:09
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Взрыв произошел над территорией США

Ракета Alpha компании Firefly Aerospace взорвалась через несколько минут после старта.

Инцидент произошел на базе военно-воздушных сил США "Ванденберг" в Калифорнии в 5:59 по московскому времени. Спустя 2,5 минуты после взлета произошел взрыв.

"Компания Firefly Aerospace столкнулась с аномалией на этапе своей первой попытки орбитального запуска. Космос - это тяжело", - говорится в сообщении Falcon 9 Block 5 в Twitter.

Ракета должна была вывести на низкую околоземную орбиту груз массой 93 килограмма, включающий, в частности, спутники формата CubeSat. В результате взрыв никто не пострадал.

Разработчиком ракетно-космической техники Firefly Aerospace Inc является украинский бизнесмен Максим Поляков. Ракета Alpha стала первой запущенной ракетой компании, передает "Интерфакс".

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