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Путин призвал исходить из реалий в вопросе признания новых властей Афганистана

12:48
  • пятница
  • 03 сентября 2021

По словам российского лидера, Москва не заинтересована в дезинтеграции государства

В настоящее время запрещенное в России террористическое движение "Талибан" контролирует практически всю территорию Афганистана, за исключением Панджшера и прилегающих небольших территорий. Об этом в пятницу, 3 сентября, заявил президент России Владимир Путин.
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В вопросе признания власти талибов глава государства призвал исходить из реалий, а также смотреть, что стоит за заявлениями руководителей движения.

По словам российского лидера, Москва не заинтересована в дезинтеграции Афганистана, поскольку тогда "не с кем будет разговаривать". Чем быстрее "Талибан" (запрещен в России) войдет в семью цивилизованных народов, тем легче будет общаться, а также ставить вопрос о том, что в рамках цивилизованных отношений должны соблюдаться определенные правила, цитирует Путина РИА Новости.

Россия выступает за становление Афганистана в качестве мирного, независимого и экономически благоустроенного государства. Вместе с тем, стихийная операция стран Запада по уходу из Афганистана может возыметь негативный эффект, заявила 2 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что Россия рассмотрит вопрос о признании новых властей Афганистана после того, как будет сформировано правительство страны.

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