Московским ветеранам выплатят по 20 тысяч рублей

Об этом сообщил мэр Сергей Собянин

В преддверии 80-летия Битвы за Москву столичным ветеранам выплатят по 20 тысяч рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин в своём личном блоге. Он также рассказал, что навестил ветерана Великой Отечественной войны Бориса Павловича Уткина и вручил ему нагрудный знак.

Фронтовик сражался под Волоколамском, Сталинградом и Курском, дошёл до Вены и был участником легендарного парада на Красной площади. В мирное время более полувека отдал службе в рядах Вооружённых Сил.

Сергей Собянин пожелал ему здоровья и бодрости духа. Мэр подчеркнул: в ближайшие месяцы нагрудный знак "80-лет Битвы за Москву" получат больше тысячи ветеранов, сообщает "ТВ Центр".

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