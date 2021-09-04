ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московским ветеранам выплатят по 20 тысяч рублей

12:02
  • суббота
  • 04 сентября 2021

Об этом сообщил мэр Сергей Собянин

В преддверии 80-летия Битвы за Москву столичным ветеранам выплатят по 20 тысяч рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин в своём личном блоге. Он также рассказал, что навестил ветерана Великой Отечественной войны Бориса Павловича Уткина и вручил ему нагрудный знак.
Собянин наградил знаком "80 лет Битвы за Москву" 98-летнего ветерана войны

Фронтовик сражался под Волоколамском, Сталинградом и Курском, дошёл до Вены и был участником легендарного парада на Красной площади. В мирное время более полувека отдал службе в рядах Вооружённых Сил.

Сергей Собянин пожелал ему здоровья и бодрости духа. Мэр подчеркнул: в ближайшие месяцы нагрудный знак "80-лет Битвы за Москву" получат больше тысячи ветеранов, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Собянин и ветераны
Сергей Собянин и ветераны
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.