Эрмитаж выставил на торги NFT-токены всемирно известных картин

Это - первый подобный опыт в истории музея

Виртуальные шедевры за виртуальные деньги. Государственный Эрмитаж открыл свой первый цифровой аукцион. Среди лотов - электронные копии знаменитых картин, сделанные в двух экземплярах - один остаётся в музее, второй поступает на рынок. Для всемирного цифрового аукциона Эрмитаж выбрал 5 самых известных шедевров. Полотна Леонардо да Винчи, Моне, Ван Гога, Кандинского и Джорджоне.

Сами шедевры, конечно же, останутся на своих местах. Но их высококачественные цифровые копии, выполненные самим музеем, оказывается тоже котируются на современном антикварном рынке. Такие копии могут быть представлены на криптовалютных биржах в виде так называемых NFT-токенов. Проще говоря, Мадонну и Юдифь официально переселили в виртуальный мир, сообщает "ТВ Центр".

NFT-технология, позволяющая оценить нечто, существующее в мире в единственном экземпляре, например, произведения искусства. Их отождествляют с уникальным в своем роде цифровым кодом, который невозможно подделать. И его обладатель может сам назначать за него любую цену. NFT уже называют новым видом коллекционирования.

"В фотографии достаточно популярным приемом является ограниченное количество напечатанных копий. То есть, когда вы покупаете фотографию, вам говорят, что вот эта копия она там 1 из 100, например, и больше копий не будет. То же самое происходит и с NFT-токенами", - пояснил куратор направления цифрового искусства университета ИТМО Вадим Смахтин,

Редкая пока мировая практика, когда NFT-токенами становятся не картинки, созданные на компьютере, а физические объекты, которые появились задолго до самой цифровой эпохи. Стартовая цена лотов из Эрмитажа, в переводе на обычные деньги - 10 тысяч долларов. Первые ставки сделаны, значит все пять лотов точно уйдут. Бонусом к каждому - автограф директора музея. Знатоки оценят.

Эрмитаж давно следит за новинками на криптовалютных аукционах, как и за привычными Christie’s и Sotheby’s. Недавно музейные программисты даже разглядели эрмитажные интерьеры в NFT-токенах Тилля Линдеманна, солиста группы Rammstein. Он снимал в Эрмитаже новый клип, но решил заработать еще и на селфи. Цена их на криптовалютной бирже - от двухсот евро до пяти тысяч, количество копий не уточняется.

Петербургские искусствоведы сделали ставку именно на эстетику обладания - когда дорого, потому что мало. И выпустили всего по две копии каждого полотна. В музее подчёркивают - всё делается не ради заработка, а для бесценного опыта. Во всяком случае - пока. Ведь в мае 2021 года галерея Уфицци в Риме серьезно поправила свои финансовые дела после года пандемии, продав на криптобирже всего один NFT-токен на основе работы Микеланджело за 140 тысяч евро.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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