Российские паралимпийцы с триумфом вернулись на родину

Их овациями встретили в Москве

Из Токио в Москву прибыла большая группа наших паралимпийцев. Пловцы, легкоатлеты, теннисисты показали блестящие результаты на соревнованиях, их встретили заслуженными овациями. В аэропорту Шереметьево собрались сотни людей - друзья, родственники, болельщики - все те, кто пристально следил за успехами спортсменов.

Терминал С аэропорта Шереметьево всего на несколько часов превратился в фан-зону. Близкие родственники, преданные болельщики и просто неравнодушные к спорту люди приехали сюда, чтобы встреть золотой рейс нашей паралимпийской сборной, сообщает "ТВ Центр".

Полсотни чемпионов и призёров, наконец, дома. Среди них Михаил Асташов. Будущий велосипедист рос в детдоме. На этих соревнованиях доказал, что значит сибирский характер и воля к победе. Спортсмен стал двукратным чемпионом Паралимпийских игр. В числе призёров и Антон Прохоров. Он взял золото и установил мировой рекорд на дистанции 100 метров. Одна медаль, вторая, третья, четвертая — ошеломляющие победы челябинской спортсменки Валерии Шабалиной на токийской Паралимпиаде потрясли весь мир.

Там, в Токио, они не всегда могли ощутить эту поддержку: выступать пришлось без российских флагов под аббревиатурой ROC, которую, впрочем, удачно обыграли. Как и своих соперников. 35 золотых, 30 серебряных, 47 бронзовых наград – результат сборной на утро 4 сентября. Впереди - ещё состязания. Но чем бы они ни закончились, достижения наших ребят уже стали лучшими за всю историю проведения Паралимпиад.

Огонь Игр погаснет завтра на официальной церемонии закрытия. Сразу после этого в Россию вернутся остальные участники нашей сборной. Ну, а финальный аккорд этих соревнований прозвучит уже на Красной площади 6 сентября. Поздравить героев приедут известные музыканты и деятели культуры. Пока же есть два дня, чтобы отдохнуть и поделиться впечатлениями с семьёй. А дальше – новые тренировки.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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