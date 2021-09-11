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"Вы выдержали всё": Путин в Кремле поздравил олимпийцев

14:52
  • суббота
  • 11 сентября 2021

Президент вручил им высокие награды

В Кремле чествовали российских атлетов, которые стали призёрами Олимпиады в Токио. Государственные награды чемпионам и медалистам вручил президент Владимир Путин. Глава государства сказал, что спортсмены выступили на Играх.
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"Не могу не вспомнить и известные далёкие, к сожалению, от спорта политизированные решения в отношении нашей страны и нашей команды. Но, уважаемые друзья, вы выдержали всё. Олимпиада в Токио убедительно подтвердила ваше безусловное мировое лидерство, и в то же самое время преемственность лучших традиций воспитания чемпионов", - отметил Путин.

На Олимпиаде в Токио наша сборная заняла пятое место в общем медальном зачете. Россияне завоевали 20 наград высшего достоинства и тем самым превзошли результат Игр 2016-года в Рио-де-Жанейро. Из Японии наши атлеты также привезли 28 серебряных и 23 бронзовые медали, сообщает "ТВ Центр".

Орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени награждён почётный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов. По окончании церемонии президент спустился в зал, ещё немного пообщался со спортсменами и поднял бокал шампанского за их успехи.

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