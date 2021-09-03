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Путин допустил проведение Олимпийских игр на Дальнем Востоке

13:26
  • пятница
  • 03 сентября 2021

Говорить о конкретике пока рано — сначала "надо все посчитать"

Россия не исключает возможность вновь принять Олимпийские игры, в том числе рассматриваются варианты проведения соревнований на Дальнем Востоке. Об этом в пятницу, 3 сентября, рассказал российский лидер Владимир Путин.
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Глава государства посетовал, что в мире остается все меньше претендентов на статус принимающей Олимпиаду стороны. Однако Россия всегда поддерживала олимпийское движение.

В числе перспективных площадок для возможного проведения Олимпийских игр Путин назвал Дальний Восток, в частности, Владивосток. Однако российский лидер подчеркнул, что о конкретике говорить рано — сначала "надо все посчитать".

Президент выразил надежду на то, что принципы олимпизма не будут извращаться, в том числе не будет примесей политического характера, сообщает ТАСС.

Россия принимала Олимпийские игры дважды: летние в 1980 году (Москва) и зимние в 2014 году (Сочи).

Российские власти тем временем уже начали готовить заявки на проведение летней Олимпиады в 2036 году. Среди возможных городов проведения соревнований — Казань и Санкт-Петербург, заявил глава МИД России Сергей Лавров. 2024 и 2028 годы уже заняты, соревнования пройдут в Европе и Америке. В 2032 году Олимпиада должна состояться не на Европейском континенте.

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