Сирийские боевики отказываются выполнять мирные договорённости

На помощь приходит российская военная полиция

В ночь на 5 сентября сирийская армия нанесла удар в окрестностях города Дераа-эль-Балад по позициям боевиков, которые продолжают срывать мирные договоренности.

Ранее власти даже открыли гуманитарные коридоры для вывода бойцов оппозиции, которые отказались сложить оружие.

Между тем, благодаря российским военным удалось установить режим прекращения огня на переднем крае обороны близ Телль-Рифъата.

Сейчас сирийские сапёры разминируют оставленные боевиками территории, туда начинают возвращаться мирные жители.

Подробности – в репортаже Павла Прокопенко (смотрите видео).

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