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Сирийские боевики отказываются выполнять мирные договорённости

11:00
  • воскресенье
  • 05 сентября 2021

На помощь приходит российская военная полиция

В ночь на 5 сентября сирийская армия нанесла удар в окрестностях города Дераа-эль-Балад по позициям боевиков, которые продолжают срывать мирные договоренности.
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Ранее власти даже открыли гуманитарные коридоры для вывода бойцов оппозиции, которые отказались сложить оружие.

Между тем, благодаря российским военным удалось установить режим прекращения огня на переднем крае обороны близ Телль-Рифъата.

Сейчас сирийские сапёры разминируют оставленные боевиками территории, туда начинают возвращаться мирные жители.

Подробности – в репортаже Павла Прокопенко (смотрите видео).

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