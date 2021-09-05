Первый робот-полицейский появился на улицах Сингапура

Он уже выписывает штрафы за нарушения общественного порядка

Первый робот-полицейский вышел на дежурство в Сингапуре. Проект пока экспериментальный, но штрафы цифровой патрульный выписывает настоящие. Разработчики уверены - за искусственным интеллектом будущее. Впрочем, учёные-физиологи их оптимизм пока не разделяют.

Синяя машинка на колёсиках неспешно патрулирует помещение торгового центра. Но её безобидный вид не должен вводить в заблуждение. На самом деле это робот-полицейский, оснащённый целым арсеналом спецредств. Его призывы соблюдать дистанцию и поддерживать порядок у детей вызывают улыбку.

Но нарушителям не до шуток. Вот робот замечает курильщика и настойчиво предлагает выйти. Спорить бесполезно. Камера уже зафиксировало лицо, в случае конфликта информация тут же поступит в полицейский участок, сообщает "ТВ Центр".

Робот абсолютно автономен и даже имеет личное имя – Ксавье. Пробное дежурство продлится три недели, пока это лишь испытания, но в реальных условиях. Разработчики уверены: проект будет востребован и в стране, и на внешнем рынке. Мировые продажи сервисных роботов растут на 30% в год.

Не отстаёт и Россия. На прошедшем во Владивостоке Восточном экономическом форуме презентовали сразу две модели. Робота по имени Алекс даже трудно отличить от человека. А его коллега Егор - офисный менеджер. Но может и пошутить, загадать загадку. Умеет ещё не всё, но очень старается быть дружелюбным.

Пока разработчики совершенствуют искусственный интеллект, психологи и физиологи изучают, как появление роботов отразится на жизни и самочувствии людей. "Мы обнаружили, что взгляд робота, направленный на нас, влияет на принятие нами решений. Человеческий мозг воспринимает взгляд робота как социальный посыл. И задействует те механизмы, которые подавляют неуместные, отвлекающие сигналы извне. Во время игры это отражается на скорости нашей реакции и принятия решений", - говорит профессор Итальянского технологического института Агнешка Витковска.

А значит, комфортно сосуществовать у людей и роботов пока что не получится.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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