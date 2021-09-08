ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Невосполнимая личная утрата": Путин о гибели Зиничева

16:54
  • среда
  • 08 сентября 2021

Глава МЧС посвятил себя служению Отечеству и людям, подчеркнул президент

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным трагически погибшего в среду главы МЧС Евгения Зиничева.
Всю жизнь посвятил Отечеству: каким был Евгений Зиничев

По словам главы государства, он был потрясен этой новостью.

"Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата", - написал президент.

Путин добавил, что его с Зиничевым связывали долгие годы совместной работы.

"Всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации - как на надежного, верного друга и профессионала высочайшего уровня", - уточнил российский лидер.

Зиничев посвятил себя служению Отечеству и людям, продолжил Путин. Глава МЧС без колебаний пошел на риск и погиб, до конца исполняя свой долг.

55-летний глава МЧС погиб в среду, спасая жизнь человека на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от ЧС. Очевидцы рассказали, что стоявший рядом с Зиничевым оператор сорвался в воду. Министр бросился ему на помощь и разбился о выступавший камень.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.