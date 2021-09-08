"Невосполнимая личная утрата": Путин о гибели Зиничева

Глава МЧС посвятил себя служению Отечеству и людям, подчеркнул президент

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным трагически погибшего в среду главы МЧС Евгения Зиничева.

По словам главы государства, он был потрясен этой новостью.

"Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата", - написал президент.

Путин добавил, что его с Зиничевым связывали долгие годы совместной работы.

"Всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации - как на надежного, верного друга и профессионала высочайшего уровня", - уточнил российский лидер.

Зиничев посвятил себя служению Отечеству и людям, продолжил Путин. Глава МЧС без колебаний пошел на риск и погиб, до конца исполняя свой долг.

55-летний глава МЧС погиб в среду, спасая жизнь человека на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от ЧС. Очевидцы рассказали, что стоявший рядом с Зиничевым оператор сорвался в воду. Министр бросился ему на помощь и разбился о выступавший камень.

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