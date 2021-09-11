Взрыв газа в жилом доме в Липецкой области: есть погибшие

Спасатели разбирают завалы

В посёлке Солидарность Елецкого района Липецкой области произошёл взрыв газа в жилом доме. Погибли три человека, среди них - девочка-подросток.

Четверо пострадавших находятся в больнице. Их состояние медики оценивают, как средней степени тяжести. Всего пострадали восемь жильцов дома. Спасатели разбирают завалы. Под обломками могут оставаться люди, сообщает "ТВ Центр".

В результате взрыва полностью разрушен один подъезд двухэтажного дома, в котором располагались 16 квартир. Около 20 жильцов эвакуированы в пункт временного размещения.

По основной версии, причина происшествия - утечка бытового газа. Следственный комитет - возбудил уголовное дело по статье "Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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