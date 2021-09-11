День города в Москве: куда сходить и что посмотреть

Праздник завершится грандиозным салютом
Концерты, фейерверки, экскурсии и 20 тысяч живых цветов на улицах столицы. Москва отмечает 874-й день рождения. Праздник продлится два дня подряд.
Ещё накануне город украсила ночная подсветка. Мосты, бульвары, транспортные узлы дизайнеры оформили с помощью флагов и декоративных конструкций.
Сегодня, 11 сентября работают десятки праздничных площадок, не только в центре, но и во всех округах. В городских парках - мастер-классы и конкурсы для детей и взрослых. Насыщенная программа - в библиотеках и кинотеатрах. Вход в музеи Москвы сегодня свободный. Главное - соблюдать антиковидные меры.
Ещё один подарок москвичам и гостям мегаполиса - бесплатный проезд по Московскому центральному кольцу. МЦК накануне тоже отметила день рождения: маршрут ввели в эксплуатацию пять лет назад. А вечером на двадцати шести площадках в честь Дня города прогремит праздничный салют.
Подробнее о праздничной программе – в прямых включениях корреспондентов "ТВ Центра" с Манежной площади и ВДНХ (смотрите видео).
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