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Собянин поздравил москвичей с Днём города

10:30
  • суббота
  • 11 сентября 2021

Мэр поблагодарил всех, кто работает на благо столицы

Свои поздравления москвичам по случаю Дня города направил Сергей Собянин, сообщает "ТВ Центр".
Москвичам пообещали чудесную погоду на День города

Видео опубликовано на его странице в социальной сети. Мэр подчеркнул: День города - это не просто праздник, а повод отдать дань уважения тем, кто строил, защищал столицу и каждый день работает на её благо.

"День рождения города - это особый праздник. Это, конечно, не именины, не Новый год. Конечно, это праздничный фестиваль, гулянья, фейерверк. Но главное – это дань памяти и уважения людям, которые веками создавали этот замечательный город. Это благодарность тем, кто и сегодня трудится на благо Москвы и москвичей", - сказал мэр.

Помечтаем, улыбнёмся городу, в котором мы живем, в котором родились и с которым связала нас судьба. Судьба города – это и наша судьба. Пожелаем нам всем удачи и успеха. Здоровья и процветания. Москва, с днём рождения!

В эти выходные в Москве пройдут множество мероприятий. Из-за пандемии коронавируса торжества будут не такими массовыми, как обычно. Но москвичи и гости столицы смогут насладиться праздником, тем более, что погода будет способствовать этому – в городе ожидается до плюс 22 градусов и без осадков.

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