Собянин поздравил москвичей с Днём города

Мэр поблагодарил всех, кто работает на благо столицы

Свои поздравления москвичам по случаю Дня города направил Сергей Собянин, сообщает "ТВ Центр".

Видео опубликовано на его странице в социальной сети. Мэр подчеркнул: День города - это не просто праздник, а повод отдать дань уважения тем, кто строил, защищал столицу и каждый день работает на её благо.

"День рождения города - это особый праздник. Это, конечно, не именины, не Новый год. Конечно, это праздничный фестиваль, гулянья, фейерверк. Но главное – это дань памяти и уважения людям, которые веками создавали этот замечательный город. Это благодарность тем, кто и сегодня трудится на благо Москвы и москвичей", - сказал мэр.

Помечтаем, улыбнёмся городу, в котором мы живем, в котором родились и с которым связала нас судьба. Судьба города – это и наша судьба. Пожелаем нам всем удачи и успеха. Здоровья и процветания. Москва, с днём рождения!

В эти выходные в Москве пройдут множество мероприятий. Из-за пандемии коронавируса торжества будут не такими массовыми, как обычно. Но москвичи и гости столицы смогут насладиться праздником, тем более, что погода будет способствовать этому – в городе ожидается до плюс 22 градусов и без осадков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram